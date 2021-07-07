Зеленський планує зустріч з Меркель, щоб пояснити загрози "Північного потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський планує зустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, центральним питаням під час якої буде російський газопровід "Північний потік-2" та його наслідки для безпеки у регіоні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це Зеленський сказав у Вільнюсі на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.

"З пані Меркель буде важлива зустріч з точки зору енергетичної безпеки не лише України, а й Європи. Це щастя, що Європа поки не відчуває цих загроз щодо будівництва "Північного потоку-2". Але в цьому питанні країни Європейського Союзу розділилися. Питання "Північного потоку-2" є глобальним. Про це будемо говорити з Ангелою Меркель. І розділяти питання "Північного потоку-2" й безпеки ми не будемо", – зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що питання "Північного потоку" є "лакмусовим папірцем", що показує реальні пріоритети сторін.

"Коли ви не відчуваєте, що ви в небезпеці, то думаєте про економіку. Коли у вас війна, то ви думаєте перш за все про життя людей... І я вважаю, що спочатку безпека, а потім вже економіка", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що наразі Київ не розглядає питання компенсацій в обмін на запуск "Північного потоку-2", але має свою позицію на випадок, якщо проєкт зупинити не вдасться.