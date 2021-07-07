Росія оголосила консула Естонії персоною нон грата

МЗС РФ оголосило персоною нон грата консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте, затриманого напередодні ФСБ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар МЗС РФ.

Повідомляється, що 7 липня МЗС Росії була викликана тимчасова повірена у справах посольства Естонії в Росії.

"Російською стороною заявлено рішучий протест у зв'язку з діяльністю по збору розвідданих, несумісною з дипломатичним статусом, консула Генерального консульства Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте. Згаданий співробітник естонської консульської установи оголошений "persona non grata", йому належить покинути територію Російської Федерації протягом 48 годин" - йдеться у коментарі.

В МЗС РФ заявили, що вважають позицію офіційного Таллінна щодо затримання консула вкрай цинічною.

"Є неспростовні докази протизаконної діяльності цього естонського "дипломата", який, як відомо, був затриманий на місці злочину при отриманні від російського громадянина матеріалів закритого характеру" - йдеться у коментарі.

Як повідомлялося, ФСБ оголосила про затримання консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте при спробі отримати інформацію закритого характеру від росіянина.

В МЗС Естонії назвали безпідставним затримання естонського консула у Санкт-Петербурзі і засудили цей крок російської влади.