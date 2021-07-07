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Россия объявила консула Эстонии персоной нон грата

Среда, 7 июля 2021, 16:01

МИД РФ объявил персоной нон грата консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, задержанного накануне ФСБ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий МИД РФ.

Сообщается, что 7 июля МИД России был вызван временный поверенный в делах посольства Эстонии в России.

"Российской стороной заявлено решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Упомянутый сотрудник эстонской консульского учреждения объявлен "persona non grata", ему предстоит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов ", - говорится в комментарии.

В МИД РФ заявили, что считают позицию официального Таллина по задержанию консула крайне циничной.

"Есть неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского "дипломата", который, как известно, был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера", - говорится в комментарии.

Как сообщалось, ФСБ объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от россиянина.

В МИД Эстонии назвали безосновательным задержание эстонского консула в Санкт-Петербурге и осудили этот шаг российской власти.

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