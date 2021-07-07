Парламент Швеції підтримав повернення на посаду прем’єра, якому раніше оголосив недовіру

Парламент Швеції своїм голосуванням підтримав повернення на посаду прем’єр-міністра соціал-демократа Стефана Левена - через два тижні після того, як вперше в історії країни оголосив недовіру його попередньому уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Щоб затвердити кандидатуру Левена, необхідно було щонайменш 175 голосів "за" або "утримались". У підсумку таких голосів виявилося на один більше - 176. 116 голосів "за" дали правлячі соціал-демократи і "зелені", тоді як 58 представників центристкої та лівої партії "утримались", не голосуючи проти.

Проти повернення Левена на посаду прем’єра проголосували 173 депутати - представники Помірної коаліційної партії, Шведських демократів та більшість "лібералів".

Очікується, що у п’ятницю Левен оголосить членів уряду та що у більшості випадків на посадах залишаться ті самі міністри.

Нагадаємо, 21 червня парламент Швеції вперше в історії країни висловив недовіру прем’єр-міністру Стефану Левену, проти прем’єра проголосували чотири політичні сили. З ініціативою вотуму недовіри окремо виступили "Ліва партія" та крайні праві "Шведські демократи". Основним приводом стала відмова "лівих" підтримати послаблення контролю за цінами за оренду житла.

Після того, як лідер консерваторів не отримав підтримки в якості прем'єр-міністра, спікер запросив Левена спробувати сформувати новий уряд.

Рішення може принаймні тимчасово покласти край новому політичному безладу, що виник внаслідок виборів 2018 року, які призвели до майже рівномірно збалансованого парламенту та великих вигод для антиіміграційних "Шведських демократів", з якими кілька інших партій відмовляються мати справу

Хоча Левен набрав достатню кількість голосів для повернення на посаду прем’єра, йому, як і раніше, буде бракувати підтримки для прийняття його законопроєктів про бюджет.

Він вже заявив, що знову подасть у відставку, якщо його бюджет не зможе пройти через парламент.