Парламент Швеции поддержал возвращение на пост премьера, которому ранее объявил недоверие

Парламент Швеции своим голосованием поддержал возвращение на пост премьер-министра социал-демократа Стефана Лёвена - через две недели после того, как впервые в истории страны объявил недоверие его предыдущему правительству.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Чтобы утвердить кандидатуру Лёвена, необходимо было как минимум 175 голосов "за" или "воздержались". В итоге таких голосов оказалось на один больше - 176. 116 голосов "за" дали правящие социал-демократы и "зеленые", тогда как 58 представителей центристкой и левой партии "воздержались", не голосуя против.

Против возвращения Лёвена на пост премьера проголосовали 173 депутата - представители Умеренной коалиционной партии, Шведских демократов и большинство "либералов".

Ожидается, что в пятницу Лёвен объявит членов правительства и что в большинстве случаев на должностях останутся те же министры.

Напомним, 21 июня парламент Швеции впервые в истории страны выразил недоверие Стефану Лёвену, против премьера проголосовали четыре политические силы. С инициативой вотума недоверия отдельно выступили "Левая партия" и крайне правые "Шведские демократы". Основным поводом стал отказ "левых" поддержать ослабление контроля за ценами на аренду жилья.

После того, как лидер консерваторов не получил поддержки в качестве премьер-министра, спикер пригласил Лёвена попытаться сформировать новое правительство.

Решение может по крайней мере временно предотвратить политический хаос, возникший в результате выборов 2018 года, которые привели к почти равномерно сбалансированному парламенту и большим выгодам для антиимиграционных "Шведских демократов",с которыми несколько других партий отказываются иметь дело.

Хотя Лёвен набрал достаточное количество голосов для возвращения на пост премьера, ему, как и раньше, будет не хватать поддержки для принятия его законопроектов о бюджете. Он уже заявил, что снова подаст в отставку, если его бюджет не сможет пройти через парламент.