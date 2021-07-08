Угорщина відкинула вимогу ЄС скасувати закон проти ЛГБТ

Угорщина відхилила вимогу Європейської комісії та багатьох законодавців ЄС скасувати новий суперечливий закон, який забороняє школам використовувати матеріали, що вважаються сприянням гомосексуалізму.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Зусилля Брюсселя, щоб ми дозволили активістам ЛГБТК відвідувати школи та дитячі садки, марні, ми не хочемо цього робити", - сказав керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.

Ця справа є останньою у низці суперечок між Угорщиною та ЄС, який вже розпочав розслідування проти Будапешту за підрив демократії.

Орбан неухильно посилював обмеження щодо засобів масової інформації, громадських організацій, науковців та мігрантів, незважаючи на критику з боку Брюсселя, міжнародних організацій та правозахисних груп.

Очікується, що консервативний союзник Угорщини, Польща, заблокує будь-яку спробу накласти максимальне покарання ЄС, яким може бути призупинення права голосу Будапешта при ухваленні колективних рішень.

Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, інакше їй загрожують серйозні санкції.

Законодавство, внесене Орбаном, піддалося різкій критиці з боку лідерів ЄС на саміті в минулому місяці. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.