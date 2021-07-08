Венгрия отвергла требование ЕС отменить закон против ЛГБТ

Венгрия отклонила требование Европейской комиссии и многих законодателей ЕС отменить новый спорный закон, запрещающий школам использовать материалы, которые считаются содействием гомосексуализму.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Усилия Брюсселя, чтобы мы позволили активистам ЛГБТК посещать школы и детские сады, бесполезны, мы не хотим этого делать", - сказал руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Это дело является последней в ряду споров между Венгрией и ЕС, который уже начал расследование против Будапешта за подрыв демократии.

Орбан неуклонно усиливал ограничения относительно средств массовой информации, общественных организаций, ученых и мигрантов, несмотря на критику со стороны Брюсселя, международных организаций и правозащитных групп.

Ожидается, что консервативный союзник Венгрии, Польша, заблокирует любую попытку наложить максимальное наказание ЕС, которым может быть приостановление права голоса Будапешта при принятии коллективных решений.

Накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предупредила Венгрию, что она должна отменить закон, иначе ей грозят серьезные санкции.

Законодательство, внесенное Орбаном, подверглось резкой критике со стороны лидеров ЕС на саммите в прошлом месяце. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Будапешт уважать ценности толерантности ЕС или выйти из блока.