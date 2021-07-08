Швеція почала нове розслідування катастрофи порому "Естонія", який затонув у 1994 році

Швеція та Естонія розпочали повторне вивчення уламків порому "Естонія", який затонув у Балтійському морі в 1994 році, після того, як документальний фільм поставив під сумнів результати офіційного розслідування трагедії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Два судна зі Швеції та Естонії у четвер вийшли з порту, щоб розпочати попередні обстеження для нового дослідження причин аварії.

Нове обстеження проводять органи розслідування нещасних випадків зі Швеції та Естонії. У п’ятницю почнуться занурення до корпусу корабля, який лежить на глибині близько 60 метрів.

Після попереднього обстеження, пізніше буде проведено більше ґрунтовне дослідження, яке, за оцінками шведської сторони, завершиться навесні 2022 року.

Після виходу фільму-розслідування Discovery Network у 2020 році, в якому показали невідомі раніше отвори в корпусі затонулого судна, у Швеції заявили, що ініціюють зміни до закону, щоб дозволити підводну експертизу порома.

Аварія порома "Естонія" сталася вночі 28 вересня 1994 року, коли судно прямувало з Таллінна до Стокгольма. На його борту було 989 осіб, з них загинули 852 людини, врятовано 138 осіб, з них один помер пізніше у лікарні.

Були знайдені лише 94 тіла загиблих. Більшість жертв, 501 загиблий, були шведами. Катастрофа вважається найбільшою корабельною трагедією в Європі у мирний час.

Незабаром після аварії шведська влада виступила проти підняття судна і позначила цей район морською могилою, заборонивши будь-які дослідження уламків.

За офіційною версією паром "Естонія" затонув через те, що під час шторму відійшов носовий візор і через автомобільну палубу всередину потрапила величезна кількість води, що призвело до перекидання і затоплення судна.