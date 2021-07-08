Швеция начала новое расследование катастрофы парома "Эстония", затонувшего в 1994 году

Швеция и Эстония начали повторное изучение обломков парома "Эстония", затонувшего в Балтийском море в 1994 году, после того, как документальный фильм поставил под сомнение результаты официального расследования трагедии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Два судна из Швеции и Эстонии в четверг вышли из порта, чтобы начать предварительные обследования для нового исследования причин аварии.

Новое обследование проводят органы расследования несчастных случаев из Швеции и Эстонии. В пятницу начнутся погружения к корпусу корабля, лежащего на глубине около 60 метров.

После предварительного обследования, позже будет проведено более детальное исследование, которое, по оценкам шведской стороны, завершится весной 2022 года.

После выхода фильма-расследования Discovery Network в 2020 году, в котором показали неизвестные ранее отверстия в корпусе затонувшего судна, в Швеции заявили, что инициируют изменения в закон, чтобы позволить подводную экспертизу парома.

Авария парома "Эстония" произошла ночью 28 сентября 1994 года, когда судно направлялось из Таллинна в Стокгольм. На его борту было 989 человек, из них погибли 852 человека, спасено 138 человек, из них один скончался позже в больнице.

Были найдены только 94 тела погибших. Большинство жертв, 501 погибший, были шведами. Катастрофа считается крупнейшей корабельной трагедией в Европе в мирное время.

Вскоре после аварии шведские власти выступила против поднятия судна и обозначила этот район морской могилой, запретив любые исследования обломков.

По официальной версии паром "Эстония" затонул из-за того, что во время шторма отошел носовой визор и через автомобильную палубу внутрь попало огромное количество воды, что привело к опрокидыванию и затоплению судна.