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Швеція, Фінляндія та Естонія розглянуть нові дані про катастрофу порому 1994 року

Понеділок, 28 вересня 2020, 19:43

Естонія, Швеція та Фінляндія вивчать нові свідоцтва катастрофи порома "Естонія", який затонув 26 років тому, в результаті чого загинуло 852 людини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС Естонії.

Заява була зроблена у зв'язку з виходом документального фільму Discovery Network про катастрофу теплохода "Естонія" в 1994 році, в якому показані нові підводні відеозображення з місця аварії, що показують пошкодження з правого боку затонулого судна.

"У разі появи нової суттєвої інформації про катастрофу теплохода "Естонія", про яку раніше не повідомлялося, Естонія, Фінляндія і Швеція будуть спільно оцінювати нову інформацію", - йдеться в заяві.

Пошкодження на корпусі
Пошкодження на корпусі "Естонії" (кадр з фільму)

Шведський режисер Хенрік Евертссон занурився з підводним роботом до остова затонулого порома і виявив пошкодження корпусу судна, про які раніше не згадувалося.

На опублікованих кадрах документального фільму "Естонія": знахідка, яка змінює все" видно, що на бічній частині порома є велика вм'ятина і діра висотою в 4 метри і шириною в 1,2 метрів. З опублікованого матеріалу неясно, коли утворилися ушкодження: до або після катастрофи.

Щоб відповісти на питання, як і коли був пошкоджений корпус, документалісти залучили низку експертів, які спростували теорію про те, що діра могла виникнути в результаті вибуху. Більшість експертів вважають, що пошкодження сталося під впливом зовнішньої сили, дуже великого об'єкта, який вдарився об паром, пробив корпус і пошкодив сталеві балки.

Графічне зображення місця розташування пошкодження на корпусі
Графічне зображення місця розташування пошкодження на корпусі

За офіційною версією паром "Естонія" затонув через те, що під час шторму відійшов носовий візор і через автомобільну палубу всередину потрапила величезна кількість води, що призвело до перекидання і затоплення судна.

Аварія порома "Естонія" сталася вночі 28 вересня 1994 року, коли судно прямувало з Таллінна до Стокгольму. На його борту було 989 осіб, з них загинули 852 людини, врятовано 138 осіб, з них один помер пізніше у лікарні. Були знайдені лише 94 тіла загиблих. Більшість жертв, 501 загиблий, були шведами.

Це - найбільша в Європі корабельна трагедія в мирний час. Глибина на місці затоплення порома становить 83 метри. Незабаром після аварії шведська влада виступила проти підняття судна і позначила цей район морською могилою, заборонивши будь-які дослідження уламків.

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