Орбан: ЄС хоче відправити в наші школи і дитсадки ЛГБТ-активістів

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що інституції ЄС планують відправити активістів ЛГБТК+ в школи країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Брюссель хоче відправити активістів ЛГБТК в угорські школи. Ми не дозволимо цьому статися", - заявив Орбан в четвер у відповідь на що відбулися дебати в Європейському парламенті з приводу нового закону країни, що забороняє "зображувати або просувати" ЛГБТК+ контент неповнолітнім.

Вирушаючи в поїздку до Белграду, Орбан охарактеризував дебати, на яких він був відсутній, "корисними".

"Позиції дуже чіткі, все чітко і зрозуміло. Європейський парламент і Європейська комісія хочуть, щоб активістам і організаціям ЛГБТК дозволяли відвідувати дитячі садки і школи", - додав він.

Активісти встановили 10-метрове райдужне серце перед будівлею парламенту Угорщини в знак протесту проти закону, який набрав чинності в четвер.

Спірний закон забороняє "пропагувати або зображати" гомосексуальність або змінустаті неповнолітнім і обмежує статеве виховання в школах.

У той же день Європейський парламент прийняв резолюцію, яка засуджує "найрішучішим чином" цей закон.

Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, інакше їй загрожують серйозні санкції.

Законодавство, внесене Орбаном, піддалося різкій критиці з боку лідерів ЄС на саміті в минулому місяці. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.