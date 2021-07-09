Орбан: ЕС хочет отправить в наши школы и детсады ЛГБТ-активистов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что институты ЕС планируют отправить активистов ЛГБТК в школы страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Брюссель хочет отправить активистов ЛГБТК в венгерские школы. Мы не позволим этому случиться!", - заявил Орбан в четверг в ответ на состоявшиеся дебаты в Европейском парламенте по поводу нового закона страны, запрещающего "изображать или продвигать" ЛГБТК+ контент несовершеннолетним.

Отправляясь в поездку в Белград, Орбан охарактеризовал прения, на которых он отсутствовал, "полезными".

"Позиции очень четкие, все четко и понятно. Европейский парламент и Европейская комиссия хотят, чтобы активистам и организациям ЛГБТК разрешали посещать детские сады и школы", - добавил он.

Активисты установили 10-метровое радужное сердце перед зданием парламента Венгрии в знак протеста против закона, вступившего в силу в четверг.

Спорный закон запрещает "пропагандировать или изображать" гомосексуальность или изменение пола несовершеннолетним и ограничивает половое воспитание в школах.

В тот же день Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую "самым решительным образом" этот закон.

Накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предупредила Венгрию, что она должна отменить закон, иначе ей грозят серьезные санкции.

Законодательство, внесенное Орбаном, подверглось резкой критике со стороны лидеров ЕС на саммите в прошлом месяце. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Будапешт уважать ценности толерантности ЕС или выйти из блока.