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Литва почала встановлювати огорожу з колючого дроту на кордоні з Білоруссю

П'ятниця, 9 липня 2021, 13:04

Литовська армія почала встановлення огорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю для більшого контролю над потоками нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Огорожу встановлюють в районі Друскінінкської заставі. З початку року саме тут затримували найбільше мігрантів, за попередніми даними - 512.

За минулу добу на заставі не було затриманих мігрантів, це перший подібний випадок з початку липня.

Представник Служби охорони держкордону Литви Гедрюс Мішутіс сказав, що огорожу буде встановлено на ділянці в 30 кілометрів. "Військові повинні почати встановлення. Прикордонники не беруть участі в будівництві, лише вказали найбільш неспокійну ділянку", - сказав він.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сподівається, що загородження значно призупинить мігрантів, дозволить прикордонникам і військовим швидше їх помічати.

"Це буде колючий дріт, його подолати складно і небезпечно, тому така огорожа має значний гальмівний вплив", - сказав Анушаускас в коментарі LRT.

За його словами, військові активно співпрацюють з МВС і зі Службою охорони держкордону, армія надає цим відомствам "всю запитувану допомогу", - від логістики до підтримки військових.

З ранку четверга до ранку п'ятниці прикордонники затримали 37 нелегальних мігрантів, що незаконно перетнули кордон Білорусі з Литвою.

Як відомо, 2 липня у зв’язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу.  Прем’єр-міністр повідомила, що кордон посилять армією та спорудять на ньому додаткові бар’єри. 

В уряді Литви вважають це організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса щодо репресій проти інакодумців у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.

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Литва мігранти Білорусь
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