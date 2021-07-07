Литва посилить кордон з Білоруссю військовими через ситуацію з мігрантами

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте розповіла про плани посилити литовський кордон з Білоруссю військовими та встановити додаткові фізичні загородження, щоб ускладнити потрапляння в країну нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як відомо, останній тиждень Литва фіксує безпрецедентну кількість незаконних перетинів кордону з території Білорусі. Від початку року в Литву пробралися вже понад 1400 нелегальних мігрантів, що в рази більше, ніж у 2020 році, більшість із них - за останній місяць. Ці люди прибули переважно з країн Близького Сходу та Африки. 2 липня Литва у зв’язку з цим оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу.

В уряді Литви вважають це організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію щодо репресій проти інакодумців у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.

"Ми розглядаємо цей процес як гібридну агресію, спрямовану не лише проти Литви, а й всього ЄС. Це пов’язано з принциповою позицією ЄС та Литви щодо результатів сфальсифікованих виборів та репресій проти громадянського суспільства… Ми вважаємо, що інституції білоруського режиму активно й пасивно залучені до організації цього потоку мігрантів і створення умов для перетину кордону. Метою ми вбачаємо завдання шкоди нашій країні і дестабілізації", - зазначила прем’єрка Литви.

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Вона розповіла, що сили прикордонників поповнять військовими, щоб збільшити кількість людей, які фізично здійснюють нагляд за кордоном.

Окрім того, планується спорудження додаткового фізичного бар’єру. Інгріда Шимоніте уточнила, що йдеться не про "кам’яну стіну", а загородження легшого типу, і це планується робити в окремих секторах.

Вона наголосила, що військові у жодному разі не будуть застосовувати зброю проти мігрантів і задіяні саме як підкріплення для прикордонників.

Паралельно будуть облаштовувати місця для компактного проживання мігрантів, яким вдалось потрапити у Литву, на час розгляду їхніїх заявок про отримання притулку.

Шимоніте зауважила, що серед людей, які намагаються через Білорусь потрапити у Литву, не так багато тих, хто втікає від політичних переслідувань і можуть розраховувати на статус біженця. "Як правило, це люди, які хочуть кращого життя для своєї родини і наслухалися історій про "молочні ріки" у ЄС, тому готові віддати останні кошти (щоб потрапити туди - ред.)", - сказала прем’єрка.

Інгріда Шимоніте розповіла, що наступного тижня здійснить візит до Греції для вивчення їхнього досвіду вирішення проблеми незаконної міграції.

Нагадаємо, європейське агентство Frontex вже спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю. Невелику місію прикордонників відправила також Естонія.

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту до Вільнюса засудив "спроби інструменталізувати нелегальну міграцію задля тиску на країни ЄС" з боку Мінська.