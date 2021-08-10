Уряд Норвегії програє вибори у вересні - опитування

Лівоцентристські опозиційні партії Норвегії переможуть нинішній коаліційний уряд, очолюваний консерваторами, на виборах до парламенту у вересні.

Про це свідчить опитування для норвезького телеканалу TV2, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Опитування показало, що консерватори та менші правоцентристські партії отримають 55 місць в парламенті, що складається з 169 депутатів, у порівнянні з нинішніми 88. В той час як лівоцентристські партії можуть вирости до 114 з 81.

Таким чином, чинна прем'єрка Ерна Солберг після голосування 13 вересня, ймовірно, не зможе залишитися на третій термін поспіль і її місце займе лідер Лейбористської партії Йонас Гар Стьоре.

Минулого року Солберг отримала велику підтримку за швидку реакцію на пандемію, що дало Норвегії один з найнижчих показників смертності від COVID-19 в Європі. Але тим не менше її уряд стикається з негативною реакцією на економічну нерівність і реформи державного сектора, які виявилися непопулярними.

У квітні прем'єрка була оштрафована поліцією за порушення правил соціального дистанціювання на святкуванні дня народження, що ще більше підірвало її репутацію.

Нещодавно Норвегія вдруге відклала запланований останній крок у відкритті своєї економіки після локдауну через тривале поширення варіанту "Дельта".

За даними Норвезького інституту громадського здоров'я, близько 80% дорослих у Норвегії отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а 41% дорослих повністю вакциновані.