Левоцентристские оппозиционные партии Норвегии победят нынешнее коалиционное правительство, возглавляемое консерваторами, на выборах в парламент в сентябре.

Об этом свидетельствует опрос для норвежского телеканала TV2, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Опрос показал, что консерваторы и меньшие правоцентристские партии получат 55 мест в парламенте, состоящем из 169 депутатов, по сравнению с нынешними 88, в то время как левоцентристские партии могут нарастить представительство до 114 с 81.

Таким образом, действующий премьер Эрна Солберг после голосования 13 сентября, вероятно, не сможет остаться на третий срок подряд и ее место займет лидер Лейбористской партии Йонас Гар Стере.

В прошлом году Солберг получила большую поддержку благодаря быстрой реакции на пандемию, что дало Норвегии один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе. Но тем не менее, ее правительство сталкивается с негативной реакцией на экономическое неравенство и реформы государственного сектора, которые оказались непопулярными.

В апреле премьер-министр была оштрафована полицией за нарушение правил социального дистанцирования на праздновании дня рождения, что еще больше подорвало ее репутацию.

Недавно Норвегия во второй раз отложила запланированный последний шаг в открытии своей экономики после локдауна в связи с распространением штамма "Дельта".

По данным Норвежского института общественного здоровья, около 80% взрослых в Норвегии получили первую дозу вакцины против COVID-19, а 41% взрослых полностью вакцинированы.