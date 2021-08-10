У Грузії повернули заборону діяльності нічних клубів і проведення весіль

Грузія знову заборонила функціонування нічних клубів на відкритому повітрі і в закритому просторі.

Про це заявив глава грузинського операційного штабу при координаційній міжвідомчій раді Георгій Гібрадзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Заборонено функціонування нічних клубів як на відкритому повітрі, так і в закритих просторах. Виконання цієї регуляції буде контролюватися ще суворіше. Робота об'єктів харчування обмежена в період з 00:00 до 05:00, що також буде жорстко контролюватися державою", - сказав він.

Крім того, постановою уряду заборонено проведення таких соціальних заходів, як весілля, поминки, ювілеї та ін.

"Власники закладів громадського харчування або інших ритуальних залів за проведення подібного заходу будуть оштрафовані на 10 000 ларі, а в разі повторення порушення відповідний об'єкт буде опечатаний", - заявив Гібрадзе.

Як повідомлялося, у Грузії за добу виявили рекордну з початку пандемії кількість нових випадків коронавірусу - 5697.