В Грузии вернули запрет на деятельность ночных клубов и проведение свадеб

Грузия снова запретила функционирование ночных клубов на открытом воздухе и в закрытом пространстве.

Об этом заявил глава грузинского операционного штаба при координационном межведомственной совете Георгий Гибрадзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"Запрещено функционирование ночных клубов как на открытом воздухе, так и в закрытых пространствах. Выполнение этой регуляции будет контролироваться еще строже. Работа объектов питания ограничена в период с 00:00 до 05:00, также будет жестко контролироваться государством", - сказал он.

Кроме того, постановлением правительства запрещено проведение таких социальных мероприятий, как свадьба, поминки, юбилеи и др.

"Владельцы заведений общественного питания или других ритуальных залов за проведение подобного мероприятия будут оштрафованы на 10 000 лари, а в случае повторения нарушения соответствующий объект будет опечатан", - заявил Гибрадзе.

Как сообщалось, в Грузии за сутки выявили рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса - 5697.