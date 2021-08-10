У Швеції почався суд щодо іранця, підозрюваного в причетності до масових страт на батьківщині

У Швеції починається суд над громадянином Ірану, якого вважають причетним до масових страт у власній країні понад 30 років тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Йдеться про репресії в Ірані 1988 року, коли у в’язницях були страчені тисячі людей. Точна кількість страчених та загиблих внаслідок тортур досі невідома. Ніхто з причетних до цих подій не був притягнений до відповідальності.

60-річного громадянина Ірану затримали у Швеції в 2019 році, куди його, як повідомляється, фактично заманили рідні загиблих у в’язниці. Після прибуття на територію Швеції його одразу заарештували за підозрою у порушенні міжнародного права і вбивствах.

Чоловіка звинувачують у причетності до страт в одній з в’язниць. Серед іншого, вважається, що він обирав, кого з в’язнів відправлятимуть до так званої "комісії смерті", на зразок радянських "трійок".

Процес відбуватиметься в Окружному суді Стокгольма, та як очікується, триватиме до квітня 2022 року.

У залі присутні і свідки подій, у тому числі політв’язні, яким пощастило вийти з в’язниць живими, і родичі страчених. Під судом зібралась невелика акція у пам'ять про загиблих.

Підсудний усі звинувачення заперечує.

За словами професора з міжнародного права Саїда Махмуді, з великою ймовірністю чоловіка засудять до багаторічного терміну ув’язнення і це може стати унікальним прецедентом покарання причетних до іранських репресій. На його думку, у справі зібрали переконливу доказову базу і є багато свідків.