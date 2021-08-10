В Швеции начался суд над иранцем, подозреваемым в причастности к массовым казням на родине

В Швеции начинается суд над гражданином Ирана, которого считают причастным к массовым казням в собственной стране более 30 лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Речь идет о репрессиях в Иране в 1988 году, когда в тюрьмах были казнены тысячи людей. Точное количество казненных и погибших в результате пыток до сих пор неизвестно. Никто из причастных к этим событиям не был привлечен к ответственности.

60-летнего гражданина Ирана задержали в Швеции в 2019 году, куда его, как сообщается, фактически заманили родные погибших в тюрьме. По прибытии на территорию Швеции его сразу арестовали по подозрению в нарушении международного права и убийствах.

Мужчину обвиняют в причастности к казням в одной из тюрем. Среди прочего, считается, что он выбирал, кого из заключенных отправлять так называемой "комиссии смерти", наподобие советских "троек".

Процесс будет проходить в Окружном суде Стокгольма и, как ожидается, продлится до апреля 2022 года.

В зале присутствуют и свидетели событий, в том числе политзаключенные, которым посчастливилось выйти из тюрем живыми, и родственники казненных. Под судом собралась небольшая акция в память о погибших.

Подсудимый все обвинения отрицает.

По словам профессора международного права Саида Махмуди, с большой вероятностью мужчину приговорят к многолетнему сроку заключения, и это может стать уникальным прецедентом наказания причастных к иранским репрессиям. По его мнению, в деле собрали убедительную доказательную базу и есть много свидетелей.