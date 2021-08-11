Партія віцепрем’єра Польщі офіційно вийшла з урядової коаліції

Партія "Згода" офіційно оголосила про свій вихід з урядової коаліції після звільнення свого лідера Ярослава Говіна з посади віцепрем’єра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"За рішенням Національної ради, "Згода" Ярослава Говіна залишає "Об'єднану правицю". Парламентарі "Згоди" вийдуть з фракції "Права і справедливості" та сформують парламентське коло "Згоди" Ярослава Говіна", - повідомив заступник речника партії Ян Стжежек.

Досі у фракції "Права і справедливості" налічувалося 11 політиків "Згоди".

Рішення партії "Згода" означає фактичний розвал керівної коаліції у Польщі.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі на тлі політичного скандалу вирішив звільнити з уряду лідера партії-партнера по коаліції, віцепрем’єра Ярослава Говіна, чим наблизив коаліцію до розпаду.

Конфлікт між двома коаліційними партнерами спалахнув після рішення звільнити з уряду членкині партії "Згода" Анни Корнецької з посади заступника державного секретаря в Міністерстві розвитку, праці та технологій.

У відповідь на це правління "Згоди" скликало засідання, де поставило "ПіС" ультиматум. "Говіністи" поставили своє подальше перебування в коаліції у залежність від врахування їхніх поправок до "Польського ладу" та "lex TVN".

Польські політологи припускають можливість проведення позачергових парламентських виборів вже навесні наступного року.

Детальніше про польську кризу у статті: Ультиматум Качинському: чому польська коаліція готується до розвалу