Партия вице-премьера Польши официально вышла из правительственной коалиции

Партия "Согласие" официально объявила о своем выходе из правительственной коалиции после отставки своего лидера Ярослава Говина с должности вице-премьера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"По решению Национального совета, "Согласие" Ярослава Говина покидает "Объединенную правицу". Парламентарии "Согласия" выйдут из фракции "Права и справедливости" и сформируют парламентский круг "Согласия" Ярослава Говина", - сообщил заместитель представителя партии Ян Стжежек.

До сих пор во фракции "Права и справедливости" насчитывалось 11 политиков "Согласия".

Решение партии "Согласие" означает фактический развал правящей коалиции в Польше.

Накануне премьер-министр Польши на фоне политического скандала решил уволить из правительства лидера партии-партнера по коалиции, вице-премьера Ярослава Говина, чем приблизил коалицию к распаду.

Конфликт между двумя коалиционными партнерами вспыхнул после решения уволить участницу партии "Согласие" Анну Корнецкую с должности заместителя государственного секретаря в Министерстве развития, труда и технологий.

В ответ на это правление "Согласия" созвало заседание, где выдвинуло "ПиС" ультиматум. "Говинисты" поставили свое дальнейшее пребывание в коалиции в зависимость от учета их поправок к проектам "Польский лад" и "lex TVN".

Польские политологи предполагают возможность проведения внеочередных парламентских выборов уже весной следующего года.

Подробнее о польском кризисе читайте в статье: Ультиматум Качиньскому: почему польская коалиция готовится к развалу