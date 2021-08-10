Коаліція в Польщі розвалюється через звільнення віцепрем’єра

Прем’єр-міністр Польщі на тлі політичного скандалу вирішив звільнити з уряду лідера партії-партнера по коаліції, віцепрем’єра Ярослава Говіна, чим наблизив коаліцію до розпаду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Про звільнення лідера партії "Згода", ​​молодшого партнера по коаліції "Права і справедливості", оголосив речник уряду Пьотр Мюллер.

"Між нами не вистачає довіри, не виконується доручена урядом діяльність. Ось чому Матеуш Моравецький сьогодні попросив (президента) звільнити Ярослава Говіна", - сказав Мюллер.

Говін ​​повідомив журналістам, що дізнався зі ЗМІ про своє звільнення з посади віцепрем'єра. Він оголосив, що завтра правління "Згоди" вирішить, що робити з участю партії у правлячій коаліції.

"Ця відставка фактично є кінцем коаліції та кінцем "Об’єднаної правиці", - підкреслив він.

Конфлікт між двома коаліційними партнерами спалахнув після рішення звільнити з уряду членкині партії "Згода" Анни Корнецької з посади заступника державного секретаря в Міністерстві розвитку, праці та технологій.

У відповідь на це правління "Згоди" скликало засідання, де поставило "ПіС" ультиматум. "Говіністи" поставили своє подальше перебування в коаліції у залежність від врахування їхніх поправок до "Польського ладу" та "lex TVN".

Польські політологи припускають можливість проведення позачергових парламентських виборів вже навесні наступного року.

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