Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Коаліція в Польщі розвалюється через звільнення віцепрем’єра

Україна викликала до МЗС главу посольства Білорусі після заяв Лукашенка

Україна відреагувала на контрмеморандум Росії до Міжнародного суду ООН

ЄС виділив ще 35 млн євро на прискорення вакцинації у країнах Східного партнерства






Коаліція в Польщі розвалюється через звільнення віцепрем’єра

Вівторок, 10 серпня 2021, 20:31

Прем’єр-міністр Польщі на тлі політичного скандалу вирішив звільнити з уряду лідера партії-партнера по коаліції, віцепрем’єра Ярослава Говіна, чим наблизив коаліцію до розпаду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Про звільнення лідера партії "Згода", ​​молодшого партнера по коаліції "Права і справедливості", оголосив речник уряду Пьотр Мюллер.

"Між нами не вистачає довіри, не виконується доручена урядом діяльність. Ось чому Матеуш Моравецький сьогодні попросив (президента) звільнити Ярослава Говіна", - сказав Мюллер.

Говін ​​повідомив журналістам, що дізнався зі ЗМІ про своє звільнення з посади віцепрем'єра. Він оголосив, що завтра правління "Згоди" вирішить, що робити з участю партії у правлячій коаліції. 

"Ця відставка фактично є кінцем коаліції та кінцем "Об’єднаної правиці", - підкреслив він.

Конфлікт між двома коаліційними партнерами спалахнув після рішення звільнити з уряду членкині партії "Згода" Анни Корнецької з посади заступника державного секретаря в Міністерстві розвитку, праці та технологій.

У відповідь на це правління "Згоди" скликало засідання, де поставило "ПіС" ультиматум. "Говіністи" поставили своє подальше перебування в коаліції у залежність від врахування їхніх поправок до "Польського ладу" та "lex TVN".

Польські політологи припускають можливість проведення позачергових парламентських виборів вже навесні наступного року. 

Детальніше про польську кризу у статті: Ультиматум Качинському: чому польська коаліція готується до розвалу

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
powered by lun.ua