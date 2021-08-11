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Посланець Путіна прилетів у Молдову для зустрічі з Маєю Санду

Середа, 11 серпня 2021, 19:40

Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитрій Козак 11 серпня прибув з офіційним візитом до Кишинева.

Про це повідомило молдовське видання NewsMaker, пише "Європейська правда".

Козак прибув до адміністрації президента, де зустрінеться з главою держави Маєю Санду, міністром закордонних справ Ніку Попеску і віцепрем'єром з реінтеграції Владиславом Кульмінським.

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Деталі візиту  Козака в Молдову практично невідомі. Російське агентство ТАСС з посиланням на  джерело в адміністрації російського президента заявило, що Козак відвідає Кишинів на запрошення Санду.

Сама Санду публічно не підтвердила, що запрошення надійшло від неї. Але 10 серпня вона сказала, що у неї запланована зустріч з Козаком, у якій також візьмуть участь глава МЗС і віцепрем'єр з реінтеграції.

Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови повідомило, що Козак обговорить з молдовською владою пріоритетні теми двосторонніх відносин між Молдовою і Росією.

Раніше Санду говорила, що після призначення нового уряду вона обговорить з російською владою організацію її зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним.

Візит відбувається на тлі зміни посла Молдови в Росії. Попереднього главу дипмісії Володимира Головатюка недавно відкликали з посади через секс-скандал.

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