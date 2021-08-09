Молдова остаточно відкликала свого посла у Росії після секс-скандалу

Посла Молдови у Росії Володимира Головатюка рішенням уряду звільнили з посади.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, таке рішення ухвалив новий уряд на першому засіданні 9 серпня.

Відправити Головатюка у відставку запропонував міністр закордонних справ та євроінтеграції Ніку Попеску, не називаючи причину.

Нагадаємо, посла Молдови в Росії Володимира Головатюка відкликали з Москви для проведення консультацій після появи інформацію про сексуальні домагання з його боку.

Трохи раніше в деяких ЗМІ та анонімних Telegram-каналах з'явилися звинувачення в сексуальних домаганнях посла до співробітниці посольства в РФ.

Інцидент нібито мав місце три тижні тому. Як стверджують джерела видання Deschide, посол Головатюк зателефонував співробітниці дипломатичного представництва і попросив її пройти до нього у резиденцію, що розташована на території посольства - нібито через те, що він мав сумніви щодо вибору одягу на певну подію. Після приходу жінки Головатюк вийшов зі свого кабінету оголеним і сексуально збудженим.

Слід зазначити, що 16 грудня 2020 року уряд затвердив кандидатуру Головатюка на посаду посла Молдови в Росії після того, як попереднього посла Молдови в Росії Андрея Негуцу відкликали з посади через скандал з контрабандою анаболіків.



