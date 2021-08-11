Посланник Путина прилетел в Молдову для встречи с Майей Санду

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак 11 августа прибыл с официальным визитом в Кишинев.

Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Козак прибыл в администрацию президента, где встретится с главой государства Майей Санду, министром иностранных дел Нику Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским.

Детали визита Козака в Молдову практически неизвестны. Российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в администрации российского президента заявило, что Козак посетит Кишинев по приглашению Санду.

Сама Санду публично не подтвердила, что приглашение поступило от нее. Но 10 августа она сказала, что у нее запланирована встреча с Козаком, в которой также примут участие глава МИД и вице-премьер по реинтеграции.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы сообщило, что Козак обсудит с молдовскими властями приоритетные темы двусторонних отношений между Молдовой и Россией.

Ранее Санду говорила, что после назначения нового правительства она обсудит с российской властью организацию ее встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Визит проходит на фоне изменения посла Молдовы в России. Предыдущего главу дипмиссии Владимира Головатюка недавно отозвали с должности из-за секс-скандала.