В Італії зафіксували рекордну для Європи температуру: майже +49 градусів

На італійському острові Сицилія зафіксували температуру +48,8 градуса за Цельсієм, що може стати новим температурним рекордом для Європи.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Ansa.

Температурний рекорд зафіксували у середу вдень у провінції Сіракузи, днем раніше у Лентіні було +47 градусів.

"Якщо дані будуть підтверджені, після відповідного аналізу вони можуть стати найвищим значенням, зафіксованим на європейському континенті», - сказав метеоролог Мануель Маццолені.

З початку тижня до Італії прийшов антициклон з Африки, найвищий - червоний - рівень погодної небезпеки оголошено вже у 15 містах, в тому числі в Римі.

Нагадаємо, 3 серпня на півночі Греції була зафіксована найвища температура в країні, яка склала +47,1 градуса за Цельсієм.

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