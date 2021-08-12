Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии зафиксировали рекордную для Европы температуру: почти +49 градусов

Сейм Польши принял закон о телерадиовещании, вызвавший протесты

Посланник Путина прилетел в Молдову для встречи с Майей Санду

Зеленский подписал документ, чтобы "донести до каждого украинца" ценность членства в НАТО






В Италии зафиксировали рекордную для Европы температуру: почти +49 градусов

Четверг, 12 августа 2021, 09:32

На итальянском острове Сицилия зафиксировали температуру +48,8 градуса по Цельсию, что может стать новым температурным рекордом для Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Температурный рекорд зафиксировали в среду днем ​​в провинции Сиракузы, днем ​​ранее в Лентини было +47 градусов.

"Если данные будут подтверждены, после соответствующего анализа они могут стать самым высоким значением, зафиксированным на европейском континенте", - сказал метеоролог Мануэль Маццолени.

С начала недели в Италию пришел антициклон из Африки, самый высокий - красный - уровень погодной опасности объявлен уже в 15 городах, в том числе в Риме.

Напомним, 3 августа на севере Греции была зафиксирована самая высокая температура в стране, составившая +47,1 градуса по Цельсию.

Читайте также: Привыкаем к новому климату: как жара и наводнения меняют привычную нам Европу

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия климат
powered by lun.ua