В Италии зафиксировали рекордную для Европы температуру: почти +49 градусов

На итальянском острове Сицилия зафиксировали температуру +48,8 градуса по Цельсию, что может стать новым температурным рекордом для Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Температурный рекорд зафиксировали в среду днем ​​в провинции Сиракузы, днем ​​ранее в Лентини было +47 градусов.

"Если данные будут подтверждены, после соответствующего анализа они могут стать самым высоким значением, зафиксированным на европейском континенте", - сказал метеоролог Мануэль Маццолени.

С начала недели в Италию пришел антициклон из Африки, самый высокий - красный - уровень погодной опасности объявлен уже в 15 городах, в том числе в Риме.

Напомним, 3 августа на севере Греции была зафиксирована самая высокая температура в стране, составившая +47,1 градуса по Цельсию.

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