Рекордна спека у Греції: температура перевищила +47 градусів

На півночі Греції у вівторок була зафіксована найвища температура в країні, яка склала +47,1 градуса за Цельсієм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Температурний рекорд зареєстрували в місті Лангадас, недалеко від Салонік.

Згідно з даними 205 метеостанцій, встановлених Національною обсерваторією Афін в різних частинах країни, в місті Макракомі стовпчики термометра піднялися до +46,2 градуса, а в містечку Арфара на південному заході Пелопоннесу до +46,1.

Ще у кількох містах фіксували температури від +45,6 до +45,9 градусів за Цельсієм.

У грецькій столиці Афінах найвища денна температура - +45 градусів - була зафіксована в промислових зонах Аспропіргос і Ахарнон.

Метеорологічна служба попередила, що сильна спека, як очікується, збережеться і в середу, з температурами вище +40 градусів у багатьох частинах країни, включаючи Афіни і острова в центральній частині Егейського моря, а також на Криті.

Нагадаємо, десятки будинків були евакуйовані на півночі Афін у вівторок через лісову пожежу, яка почалася раніше в лісових масивах поблизу передмістя Варимпампі і вийшла з-під контролю.

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