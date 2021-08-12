У Сеймі Латвії запропонували зобов’язати депутатів щепитись від COVID-19
Депутат Сейму Латвії Крішьяніс Фелдманіс виступив з пропозицією зобов'язати депутатів отримати сертифікат COVID-19, щоб Сейм міг відновити очну роботу у вересні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
Депутат подав відповідні поправки до закону про управління поширенням інфекції COVID-19.
По суті, Фелдманіс пропонує зобов'язати депутатів зробити щеплення. В іншому випадку вони повинні оплачувати аналізи на COVID-19 зі своєї кишені. Виняток становлять політики, які перехворіли на COVID-19 в останні пів року.
Фелдманіс пояснив, що вакцинація - це єдиний спосіб боротися із захворюванням і повернутися до нормального життя. Своєю чергою якісна робота Сейму відповідно до правил і процедур сприятиме своєчасному процесу прийняття та розробки законів. Фелдманіс вважає, що це допоможе Сейму більш оперативно приймати рішення. До того ж політик вважає, що це буде сигналом для суспільства, що вакцинам можна довіряти.
Як уже повідомлялося, нові поправки до закону про управління поширенням інфекції COVID-19 передбачають, що у роботодавців з'явиться право звільняти працівників без сертифіката про вакцинацію або факт хвороби. Цей же законопроєкт вводить обов'язкову вакцинацію для ряду професій - медиків, працівників соціального догляду та вчителів.