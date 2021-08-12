В Сейме Латвии предложили обязать депутатов прививаться от COVID-19

Депутат Сейма Латвии Кришьянис Фелдманис выступил с предложением обязать депутатов получить сертификат COVID-19, чтобы Сейм мог восстановить очную работу в сентябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Депутат подал соответствующие поправки в закон об управлении распространением инфекции COVID-19.

По сути, Фелдманис предлагает обязать депутатов сделать прививку. В противном случае они должны оплачивать анализы на COVID-19 из своего кармана. Исключение составляют политики, переболевшие COVID-19 в последние полгода.

Фелдманис пояснил, что вакцинация - это единственный способ бороться с заболеванием и вернуться к нормальной жизни. В свою очередь, качественная работа Сейма в соответствии с правилами и процедурами будет способствовать своевременному процессу принятия и разработки законов. Фелдманис считает, что это поможет Сейму более оперативно принимать решения. При этом политик считает, что это будет сигналом для общества, что вакцинам можно доверять.

Как уже сообщалось, новые поправки в закон об управлении распространением инфекции COVID-19 предусматривают, что у работодателей появится право увольнять работников без сертификата о вакцинации или факта болезни. Этот же законопроект вводит обязательную вакцинацию для ряда профессий - медиков, работников социального ухода и учителей.