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Кількість загиблих внаслідок повеней на півночі Туреччини досягла 11, одну людину шукають

Четвер, 12 серпня 2021, 18:54

Кількість підтверджених загиблих внаслідок повеней у причорноморських провінціях Туреччини досягла 11, ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

В останньому оновленні від Агентства з надзвичайних ситуацій (AFAD) зазначається, що кількість загиблих від стихії в провінції Кастамону зросла до 10 і одна людина загинула в провінції Синоп.

 

На середину дня офіційно було відомо про загибель 9 осіб. 

Як вже повідомлялося, 13 людей потрапили до лікарні після обвалу моста, по якому вони проїздили на автомобілях. 

 

Внаслідок стихії знеструмлені десятки сіл у районі Улус, довелося евакуювати лікарню в місті Аянджик у провінції Синоп. В Аянджику евакуювали гелікоптерами близько 20 людей, заблокованих у своїх будинках. 

У районах стихійного лиха продовжують роботу рятувальники та волонтери турецького Червоного півмісяця. 

 

Нагадаємо, на півдні Туреччини майже два тижні боролися з масштабними лісовими пожежами, які загрожували туристичним районам.

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Туреччина стихійні лиха
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