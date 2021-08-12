Кількість загиблих внаслідок повеней на півночі Туреччини досягла 11, одну людину шукають
Кількість підтверджених загиблих внаслідок повеней у причорноморських провінціях Туреччини досягла 11, ще одна людина вважається зниклою безвісти.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.
В останньому оновленні від Агентства з надзвичайних ситуацій (AFAD) зазначається, що кількість загиблих від стихії в провінції Кастамону зросла до 10 і одна людина загинула в провінції Синоп.
На середину дня офіційно було відомо про загибель 9 осіб.
Як вже повідомлялося, 13 людей потрапили до лікарні після обвалу моста, по якому вони проїздили на автомобілях.
Внаслідок стихії знеструмлені десятки сіл у районі Улус, довелося евакуювати лікарню в місті Аянджик у провінції Синоп. В Аянджику евакуювали гелікоптерами близько 20 людей, заблокованих у своїх будинках.
У районах стихійного лиха продовжують роботу рятувальники та волонтери турецького Червоного півмісяця.
Нагадаємо, на півдні Туреччини майже два тижні боролися з масштабними лісовими пожежами, які загрожували туристичним районам.
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