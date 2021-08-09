У Туреччині взяли під контроль майже всі лісові пожежі

Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що майже всі лісові пожежі в країні, за винятком двох у провінції Мугла, під контролем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

"За винятком пожеж у Міласі та Кейчегізі, усі лісові пожежі в нашій країні були взяті під контроль. "Герої лісу" продовжують працювати з великою відданістю з землі та повітря в Міласі та Кейчегізі", - заявив міністр.

У неділю турецька влада повідомляла, що за останні 12 днів були взяті під контроль або погашені 234 пожежі в 47 провінціях.

Глава МОЗ Туреччини Фахреттін Кодж заявив, що кількість загиблих при лісових пожежах в Туреччині зросла до восьми, постраждалих - до 864.

Міністр Пакдемірлі запевнив, що території, спустошені пожежами, не будуть використовуватися для інших цілей, окрім як для нових зелених насаджень.

Міністр також сказав, що Греція попросила турецький літак для гасіння пожеж.

"Ми оцінюємо це прохання. Зі згасанням лісових пожеж у Туреччині, якщо ми зможемо, то надамо літак Греції", - заявив він.