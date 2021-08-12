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Число погибших в результате наводнений на севере Турции достигло 11

Четверг, 12 августа 2021, 18:54

Число подтвержденных погибших в результате наводнений в причерноморских провинциях Турции достигло 11, еще один считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

В последнем обновлении от Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD) отмечается, что количество погибших от стихии в провинции Кастамону выросло до 10 и один человек погиб в провинции Синоп.

Как уже сообщалось, 13 человек попали в больницу после обрушения моста, по которому они проезжали на автомобилях.

В результате стихии обесточены десятки сел в районе Улус, пришлось эвакуировать больницу в городе Аянджик в провинции Синоп. В Аянджике эвакуировали вертолетами около 20 человек, заблокированных в своих домах.

В районах стихийного бедствия продолжают работу спасатели и волонтеры турецкого Красного полумесяца.

 

Напомним, на юге Турции почти две недели боролись с масштабными лесными пожарами, которые угрожали туристическим районам.

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Турция стихийные бедствия
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