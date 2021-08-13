У Росії бельгійських правозахисників внесли до списку "небажаних організацій"

Генпрокуратура Росії прийняла рішення про визнання небажаною діяльність бельгійської неурядової організації International Partnership for Human Rights ("Міжнародне партнерство за права людини").

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті відомства.

"Приводом для прийняття даного рішення послужило те, що її діяльність становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації", - йдеться в заяві.

Після цього рішення Мін'юст Росії внесе організацію в перелік "небажаних організацій".

На сайті IPHR повідомляється, що ця організація була заснована у 2008 році в Брюсселі та співпрацює з представниками громадянського суспільства різних країн, піднімаючи на міжнародному рівні питання захисту прав людини і відстоюючи права вразливих груп населення.

Зараз у реєстрі "небажаних організацій", який веде Мін'юст РФ, значиться 41 пункт.