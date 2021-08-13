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У Росії бельгійських правозахисників внесли до списку "небажаних організацій"

П'ятниця, 13 серпня 2021, 11:48

Генпрокуратура Росії прийняла рішення про визнання небажаною діяльність бельгійської неурядової організації International Partnership for Human Rights ("Міжнародне партнерство за права людини").

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті відомства.

"Приводом для прийняття даного рішення послужило те, що її діяльність становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації", - йдеться в заяві.

Після цього рішення Мін'юст Росії внесе організацію в перелік "небажаних організацій".

На сайті IPHR повідомляється, що ця організація була заснована у 2008 році в Брюсселі та співпрацює з представниками громадянського суспільства різних країн, піднімаючи на міжнародному рівні питання захисту прав людини і відстоюючи права вразливих груп населення.

Зараз у реєстрі "небажаних організацій", який веде Мін'юст РФ, значиться 41 пункт.

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