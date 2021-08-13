В России бельгийских правозащитников внесли в список "нежелательных организаций"

Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельность бельгийской неправительственной организации International Partnership for Human Rights ("Международное партнерство за права человека").

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в заявлении.

После этого решения Минюст России внесет организацию в перечень "нежелательных организаций".

На сайте IPHR сообщается, что эта организация была основана в 2008 году в Брюсселе и сотрудничает с представителями гражданского общества разных стран, поднимая на международном уровне вопросы защиты прав человека и отстаивая права уязвимых групп населения.

Сейчас в реестре "нежелательных организаций", который ведет Минюст РФ, значится 41 пункт.