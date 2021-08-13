Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Білорусь може отримати майже $1 млрд від МВФ

Меркель зустрінеться з Путіним перед візитом до Києва

Генпрокуратура Молдови передала до суду справу одного з учасників викрадення Чауса

Кількість загиблих через повені в Туреччині зросла до 27






В Італії спалахнула нова лісова пожежа неподалік Рима

П'ятниця, 13 серпня 2021, 15:29

За близько 40 кілометрів на схід від Риму спалахнула нова лісова пожежа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Пожежа почалася у природному заповіднику Монте Катілло, поруч з містечком Тіволі, яке вважається передмістям Риму. 

У зв’язку з поширенням вогню в ніч на 13 серпня евакуювали 25 родин - мешканців прилеглої території, та 30 вихованців дитячого інтернату.  

Ще одну пожежу гасять поблизу південного міста Отранто в Апулії, там евакуювали відпочивальників з прибережного курорту, трасу у південному напрямку від міста перекрили для руху. 

 

Як повідомлялося, пожежі на Сицилії на 13 серпня взяли під контроль, боротьба з пожежами в Калабрії триває.

Прем’єр-міністр Маріо Драгі пообіцяв фінансову допомогу для громад, що постраждали від лісових пожеж, та спеціальний план відновлення лісових насаджень і підвищення готовності країни до природних катастроф. 

Нагадаємо, Італія цими днями потерпає від рекордної спеки, зараз температура у Римі складає 37°C. 12 серпня на Сицилії зафіксували температуру +48,8°C, що може стати новим температурним рекордом для всієї Європи.  

Читайте також: Звикаємо до нового клімату: як спека та повені змінюють звичну нам Європу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія стихійні лиха
powered by lun.ua