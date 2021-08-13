В Італії спалахнула нова лісова пожежа неподалік Рима

За близько 40 кілометрів на схід від Риму спалахнула нова лісова пожежа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Пожежа почалася у природному заповіднику Монте Катілло, поруч з містечком Тіволі, яке вважається передмістям Риму.

У зв’язку з поширенням вогню в ніч на 13 серпня евакуювали 25 родин - мешканців прилеглої території, та 30 вихованців дитячого інтернату.

#Tivoli, #incendio nell’area della Riserva Naturale Monte Catillo: 7 squadre di #vigilidelfuoco e un #canadair sono in azione sui due fronti ancora attivi, a Marcellina e a San Polo dei Cavalieri. Operazioni di spegnimento in corso [#13agosto 8:30] pic.twitter.com/JEnUH2IBuv — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 13, 2021

Ще одну пожежу гасять поблизу південного міста Отранто в Апулії, там евакуювали відпочивальників з прибережного курорту, трасу у південному напрямку від міста перекрили для руху.

Як повідомлялося, пожежі на Сицилії на 13 серпня взяли під контроль, боротьба з пожежами в Калабрії триває.

Прем’єр-міністр Маріо Драгі пообіцяв фінансову допомогу для громад, що постраждали від лісових пожеж, та спеціальний план відновлення лісових насаджень і підвищення готовності країни до природних катастроф.

Нагадаємо, Італія цими днями потерпає від рекордної спеки, зараз температура у Римі складає 37°C. 12 серпня на Сицилії зафіксували температуру +48,8°C, що може стати новим температурним рекордом для всієї Європи.

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