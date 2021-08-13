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В Италии вспыхнул новый лесной пожар неподалеку от Рима

Пятница, 13 августа 2021, 15:29

В 40 километрах к востоку от Рима вспыхнул новый лесной пожар.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Пожар начался в природном заповеднике Монте Катилло, рядом с городком Тиволи, которое считается пригородом Рима.

В связи с распространением огня в ночь на 13 августа эвакуировали 25 семей - жителей прилегающей территории и 30 воспитанников детского интерната.

Еще один пожар тушат вблизи южного города Отранто в Апулии, там эвакуировали отдыхающих из прибрежного курорта, трассу в южном направлении от города перекрыли для движения.

 

Как сообщалось, пожары на Сицилии на 13 августа взяли под контроль, борьба с пожарами в Калабрии продолжается.

Премьер-министр Марио Драги пообещал финансовую помощь для общин, пострадавших от лесных пожаров, и специальный план восстановления лесных насаждений и повышения готовности страны к природным катастрофам.

Напомним, Италия страдает от рекордной жары, сейчас температура в Риме составляет +37°C. 12 августа на Сицилии зафиксировали температуру +48,8°C, что может стать новым температурным рекордом для всей Европы.

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Италия стихийные бедствия
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