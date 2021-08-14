Повені у Туреччині: кількість жертв зросла до 40, регіон оголосили зоною стихійного лиха

Кількість підтверджених загиблих внаслідок повеней і селей в причорноморських провінціях Туреччини досягла 40 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Ще надвечір у п’ятницю було відомо про 27 жертв стихії, на ранок 14 серпня кількість підтверджених смертей зросла до 40. Рятувальники продовжують обстежувати завали будівель і затоплені підвали, шукаючи людей.

Від повеней і селей внаслідок потужних злив постраждали провінції Бартин, Кастамону, Самсун і Синоп. Подекуди рівень води піднявся на 3-4 метри. Потік води і підхопленого нею сміття руйнував будинки, мости і тягнув з собою машини. Загалом евакуювали понад 1700 людей, зруйновано 5 мостів.

Постраждалі райони оголосили зоною стихійного лиха.

34 людини загинули у провінції Кастамону, шість - у Синопі. Тривають пошуки людини, що зникла у провінції Бартин. Раніше повідомлялося, що це 85-річна жінка.

Також продовують шукати 12-річних сестер-близнючок та їхніх дідуся і бабусю з міста Бозкурт. Вони були всередині 8-поверхового будинку, коли той обвалився під натиском води. Матір дівчат розповіла, що після вказівки від служб надзвичайних ситуацій перегнати авто на якомога вищу місцевість вийшла це зробити, а коли повернулась, вода була вже надто високо і вона не могла підійти до будинку та знайшла прихисток у сусідньому. Якийсь час вона і рідні бачили одне одного з балконів і говорили по телефону, але раптом будинок не витримав під натиском води.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, приїхавши в Бозкурт, заявив, що це найгірша повінь з тих, що йому доводилось бачити.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган через трагедію скасував святкування до 20-ї річниці своєї партії.

Десятки сіл досі залишаються без електропостачання, низка доріг заблоковані.

Нагадаємо, на півдні Туреччини майже два тижні боролися з масштабними лісовими пожежами, які загрожували туристичним районам.

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