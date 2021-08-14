Наводнения в Турции: число жертв достигло 40, регион объявили зоной стихийного бедствия

Число подтвержденных погибших в результате наводнений и селей в причерноморских провинциях Турции достигло 40 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Еще вечером в пятницу было известно о 27 жертвах стихии, на утро 14 августа количество подтвержденных смертей возросло до 40. Спасатели продолжают обследовать завалы зданий и затопленные подвалы в поисках людей.

От наводнений и селей в результате мощных ливней пострадали провинции Бартин, Кастамону, Самсун и Синоп. Местами уровень воды поднялся на 3-4 метра. Поток воды и подхваченного ею мусора разрушал дома, мосты и тянул с собой машины. Всего эвакуировали более 1700 человек, разрушены 5 мостов.

Пострадавшие районы объявили зоной стихийного бедствия.

34 человека погибли в провинции Стамбул, шесть - в Синопе. Продолжаются поиски человека, исчезнувшего в провинции Бартин. Ранее сообщалось, что это 85-летняя женщина.

Также продолжают поиски 12-летних сестер-близняшек и их дедушки и бабушки из города Бозкурт. Они были внутри 8-этажного дома, когда тот обвалился под напором воды. Мать девочек рассказала, что после указания от служб чрезвычайных ситуаций перегнать автомобили на как можно более высокую местность вышла это сделать, а когда вернулась, вода была уже слишком высоко и она не могла подойти к дому и поднялась в соседний. Некоторое время она и родные видели друг друга с балконов и говорили по телефону, но вдруг дом не выдержал под напором воды.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, приехав в Бозкурт, заявил, что это худшее наводнение из тех, что ему приходилось видеть.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за трагедии отменил празднование к 20-й годовщине своей партии.

Десятки сел до сих пор остаются без электроснабжения, ряд дорог заблокированы.

Напомним, на юге Турции почти две недели боролись с масштабными лесными пожарами, которые угрожали туристическим районам.

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