Кількість загиблих від повеней у Туреччині зросла до 70, десятки зниклих безвісти

Кількість загиблих в результаті повеней у чорноморському регіоні Туреччини зросла до 70, десятки людей шукають.

Про це повідомила влада Туреччини в ніч на понеділок, передає "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

В результаті негоди 60 людей загинули в провінції Кастамону. Дев'ять інших загинули в провінції Сіноп і одна людина в провінції Бартин.

Згідно з заявою офісу губернатора в Бартині, 13 мостів були зруйновані під час повені, а щонайменше 45 будівель - сильно пошкоджені.

Всього 62 людини вважаються зниклими безвісти в Кастамону та 14 інших у Синопі, заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

Близько 1110 працівників у Бартині, 4900 у Кастамону та 2594 у Синопі проводять роботи з надання допомоги у постраждалих районах, повідомляє агентство з ліквідації наслідків стихійних лих.

Всього 359 людей у Бартині, 1480 у Кастамону та 539 у Синопі були евакуйовані у безпечні зони на гелікоптерах та човнах.

Тим часом 223 волонтери, дев’ять вантажівок громадського харчування та 54 транспортні засоби, відправлені Турецьким Червоним Півмісяцем до регіону, працюють на місцях.

Нагадаємо, на півдні Туреччини майже два тижні боролися з масштабними лісовими пожежами, які загрожували туристичним районам.

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