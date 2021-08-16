Количество погибших от наводнений в Турции возросло до 70, десятки пропавших без вести

Количество погибших в результате наводнений в черноморском регионе Турции возросло до 70, десятки людей ищут.

Об этом сообщили власти Турции в ночь на понедельник, передает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

В результате непогоды 60 человек погибли в провинции Кастамону. Девять других погибли в провинции Синоп и один человек в провинции Бартын.

Согласно заявлению офиса губернатора в Бартыне, 13 мостов были разрушены во время наводнения, а по меньшей мере 45 зданий - сильно повреждены.

Всего 62 человека считаются пропавшими без вести в Кастамону и 14 других в Синопе, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Около 1110 работников в Бартыне, 4900 в Кастамону и 2594 в Синопе проводят работы по оказанию помощи в пострадавших районах, сообщает агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Всего 359 человек в Бартыне, 1480 в Кастамону и 539 в Синопе были эвакуированы в безопасные зоны на вертолетах и ​​лодках.

Между тем 223 волонтеры, девять грузовиков общественного питания и 54 транспортные средства, отправленные Турецким Красным Полумесяцем в регион, работают на местах.

Напомним, на юге Турции почти две недели боролись с масштабными лесными пожарами, которые угрожали туристическим районам.

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