На півдні Франції третій день борються з масштабною лісовою пожежею

На півдні Франції 1200 пожежників третій день працюють над ліквідацією великої лісової пожежі в південному департаменті Вар.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Пожежа не поширилася далі протягом ночі", - сказав представник пожежної служби. Однак 1200 пожежників у середу продовжують боротися з вогнем.

"Ми збираємось проводити такі ж роботи, як і вчора, скидаючи воду на критичні місця", - додав він, уточнивши, що пожежа на цьому етапі не контрольована.

За останнім звітом пожежників, пожежа, яка почалася у понеділок поблизу зони відпочинку на автостраді, охопила 6675 гектарів у регіоні, відомому своїми лісами та виноградниками.

Майже 7000 людей, включаючи французьких та іноземних туристів, були змушені ще одну ніч провести в аварійних приміщеннях після евакуації здебільшого протягом ночі з понеділка на вівторок.

Кілька людей також були евакуйовані ввечері у вівторок з міста Ла-Гард-Френе, але інших евакуацій не проводилося.

Президент Еммануель Макрон привітав у вівторок мужність сотень пожежників, рятувальників та місцевих добровольців, які брали участь у боротьбі з полум'ям. "Найгіршого вдалося уникнути", і пожежа на цьому етапі не спричинила жертв, незважаючи на швидкість поширення, сказав він.

Досі Франції вдалося уникати великих ​​пожеж, які спустошили тисячі гектарів і забрали десятки життів у кількох країнах Середземномор’я, від Туреччини до Алжиру.

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