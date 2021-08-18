На юге Франции третий день борются с масштабным лесным пожаром

На юге Франции 1200 пожарных третий день работают над ликвидацией крупного лесного пожара в южном департаменте Вар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Пожар не распространился далее в течение ночи", - сказал представитель пожарной службы. Однако 1200 пожарных в среду продолжают бороться с огнем.

"Мы собираемся проводить такие же работы, как и вчера, сбрасывая воду на критические места", - добавил он, уточнив, что пожар на этом этапе не контролируется.

По последнему отчету пожарных, пожар, который начался в понедельник вблизи зоны отдыха на автостраде, охватил 6675 гектаров в регионе, известном своими лесами и виноградниками.

Почти 7000 человек, включая французских и иностранных туристов, были вынуждены еще одну ночь провести в аварийных помещениях после эвакуации в течение ночи с понедельника на вторник.

Несколько человек также были эвакуированы вечером во вторник из города Ла-Гард-Френе, но других эвакуаций не проводилось.

Президент Эммануэль Макрона поздравил во вторник мужество сотен пожарных, спасателей и местных добровольцев, принимавших участие в борьбе с огнем. "Худшего удалось избежать", и пожар на этом этапе не вызвал жертв, несмотря на скорость распространения, сказал он.

До сих пор Франции удалось избежать крупных пожаров, которые опустошили тысячи гектаров и унесли десятки жизней в нескольких странах Средиземноморья, от Турции до Алжира.