На півдні Франції триває боротьба з лісовою пожежею, евакуйованих вже понад 7 тисяч

Лісова пожежа на півдні Франції, що почалася в понеділок у департаменті Вар, все ще триває; у зв’язку з загрозою евакуювали 7-10 тисяч осіб. Спершу повідомляли про близько 2 тисяч евакуйованих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

Місцевість, де почалась пожежа, знаходиться поблизу середземноморського узбережжя між Марселем та Ніццою.

Вогонь вже знищив 6 гектарів лісистої місцевості, що складає майже половину природного заповідника Долина Мор.

#FeuxDeForêt | Le Var vit un moment difficile et dramatique face à un incendie de végétation virulent.

La puissance du vent accentue la propagation du feu et réduit en cendres la forêt des Maures et les habitations alentours.

Toute la #ForceDesSecours est engagée sur le terrain. pic.twitter.com/m9wFyHEw81