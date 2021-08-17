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На півдні Франції триває боротьба з лісовою пожежею, евакуйованих вже понад 7 тисяч

Вівторок, 17 серпня 2021, 17:56

Лісова пожежа на півдні Франції, що почалася в понеділок у департаменті Вар, все ще триває; у зв’язку з загрозою евакуювали 7-10 тисяч осіб. Спершу повідомляли про близько 2 тисяч евакуйованих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

Місцевість, де почалась пожежа, знаходиться поблизу середземноморського узбережжя між Марселем та Ніццою.

Вогонь вже знищив 6 гектарів лісистої місцевості, що складає майже половину природного заповідника Долина Мор. 

З кемпінгів та будинків евакуювали, за різними даними, від 7 до 10 тисяч осіб, сім доріг перекриті. Близько 20 людей постраждали, надихавшись димом, або отримали легкі травми.

Борються з пожежею близько 750 пожеників і 120 жандармів, 180 автомобілів та 15 одиниць повітряної техніки. Ситуацію ускладнює вітер, що посилився пообіді.

В останньому повідомленні префектури зазначається, що подекуди вже приборкний вогонь почав розгоратися знову з посиленням спеки. 

В Офісі біорізноманіття назвали пожежу катастрофою, зокрема й тому, що територія заповідника - одне з небагатьох у Франції місць проживання балканської черепахи.

На місце вирушили президент Еммануель Макрон та міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен. 

На території департаменту оголосили попередження про надзвичайну пожежну небезпеку на найближчі два дні, заходити у лісові масиви заборонили. 

Нагадаємо, у Греції напередодні на півдні спалахнула велика лісова пожежа. Від пожеж потерпає також сусідня Іспанія.

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Франція стихійні лиха
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