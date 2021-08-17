На півдні Франції триває боротьба з лісовою пожежею, евакуйованих вже понад 7 тисяч

Лісова пожежа на півдні Франції, що почалася в понеділок у департаменті Вар, все ще триває; у зв’язку з загрозою евакуювали 7-10 тисяч осіб. Спершу повідомляли про близько 2 тисяч евакуйованих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

Місцевість, де почалась пожежа, знаходиться поблизу середземноморського узбережжя між Марселем та Ніццою.

Вогонь вже знищив 6 гектарів лісистої місцевості, що складає майже половину природного заповідника Долина Мор.

#FeuxDeForêt | Le Var vit un moment difficile et dramatique face à un incendie de végétation virulent.

La puissance du vent accentue la propagation du feu et réduit en cendres la forêt des Maures et les habitations alentours.

Toute la #ForceDesSecours est engagée sur le terrain. pic.twitter.com/m9wFyHEw81 — Pompiers de France (@PompiersFR) August 17, 2021

З кемпінгів та будинків евакуювали, за різними даними, від 7 до 10 тисяч осіб, сім доріг перекриті. Близько 20 людей постраждали, надихавшись димом, або отримали легкі травми.

Борються з пожежею близько 750 пожеників і 120 жандармів, 180 автомобілів та 15 одиниць повітряної техніки. Ситуацію ускладнює вітер, що посилився пообіді.

В останньому повідомленні префектури зазначається, що подекуди вже приборкний вогонь почав розгоратися знову з посиленням спеки.

В Офісі біорізноманіття назвали пожежу катастрофою, зокрема й тому, що територія заповідника - одне з небагатьох у Франції місць проживання балканської черепахи.

Paysage de désolation aux Mayons, près de Gonfaron. L’incendie n’a pas non plus épargné la faune, comme cette tortue d’Hermann, retrouvée morte pic.twitter.com/2alI1PVtQu — France Bleu Provence (@bleuprovence) August 17, 2021

На місце вирушили президент Еммануель Макрон та міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен.

На території департаменту оголосили попередження про надзвичайну пожежну небезпеку на найближчі два дні, заходити у лісові масиви заборонили.

Нагадаємо, у Греції напередодні на півдні спалахнула велика лісова пожежа. Від пожеж потерпає також сусідня Іспанія.

Читайте також: Звикаємо до нового клімату: як спека та повені змінюють звичну нам Європу.