Українські COVID-сертифікати будуть дійсні для поїздок в ЄС з 20 серпня
COVID-сертифікати, видані Україною, будуть прийматися для поїздок в країни Європейського Союзу з 20 серпня.
Таке рішення ухвалила Європейська комісія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЄК.
Як повідомлялося, Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським, заявили у Міністерстві цифрової трансформації України.
У четвер Європейська комісія ухвалила рішення про еквівалентність сертифікатів для України, Північної Македонії і Туреччини.
"Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС, і що COVID-сертифікати, видані Північною Македонією, Туреччиною і Україною, будуть прийматися в ЄС з завтрашнього дня на тих же умовах, що і цифрові COVID-сертифікати ЄС", - повідомили в Єврокомісії.
Зі свого боку Північна Македонія, Туреччина і Україна погодилися визнати цифровий COVID-сертифікат ЄС для поїздок з Євросоюзу до своїх країн.
"Три ухвалені сьогодні рішення набудуть чинності з завтрашнього дня, 20 серпня 2021 року, і доступні онлайн", - підкреслили в Єврокомісії.
На 20 серпня анонсований брифінг представників Мінцифри, МОЗ та ЄС, на якому розкажуть про проєкт, його технічну частину, як все буде працювати та коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в "Дії".
У брифінгу візьме участь посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
COVID-сертифікат — це документ у "Дії", який підтверджуватиме статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.