ЄС визнав українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія"

Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міністерства цифрової трансформації.

"Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія", - йдеться у заяві.

На 20 серпня анонсований брифінг представників Мінцифри, МОЗ та ЄС, на якому розкажуть про проєкт, його технічну частину, як все буде працювати та коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в "Дії".

У брифінгу візьме участь посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

COVID-сертифікат — це документ у "Дії", який підтверджуватиме статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.

Пізніше Єврокомісія повідомила, що COVID-сертифікати, видані Україною, будуть прийматися для поїздок в країни ЄС з 20 серпня.

Водночас МЗС України нагадало, що рішення Єврокомісії не має зобов’язуючого характеру для країн-членів ЄС.

Питання кого і на яких умовах впускати залишається виключно в компетенції самих держав-членів ЄС. Але загалом країни ЄС дослухаються до рекомендацій Брюсселя.