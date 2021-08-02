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Чехія і Польща запропонували допомогу спортсменці з Білорусі, яку намагалися вивезти з Токіо

Понеділок, 2 серпня 2021, 07:58

Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек заявив, що його країна готова надати притулок білоруській легкоатлетці Христині Тимановській та взяти її під міжнародний захист.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр написав у Twitter.

"Я вважаю ситуацію навколо білоруської спринтерки Христини Тимановською скандальною. Чехія готова допомогти. За погодженням з прем’єр-міністром Андрієм Бабішем та міністром внутрішніх справ Яном Гамачеком ми пропонуємо їй візу для в’їзду на територію, щоб вона могла подати заяву нас міжнародний захист. Наше посольство в Токіо також готове допомогти", - написав Кулганек.

Білоруська опозиційна організація Народне антикризове управління повідомило у своєму Телеграм-каналі, що посольство Польщі в Токіо також погодилося надати правову та консульську допомогу спортсменці.

"МЗС Польщі вже дало відповідне доручення консулу Польщі в Токіо, з яким вже встановлює зв’язок білоруська діаспора в Японії", — повідомило НАУ.

Зараз Тимановська перебуває в аеропорту Токіо під захистом поліції. Окрім неї, там є представники білоруського НОК, які намагаються повернути спортсменку в олімпійське поселення.

Нагадаємо, легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка перебуває на Олімпіаді в Токіо, заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.

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