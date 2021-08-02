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Чехия и Польша предложили помощь спортсменке из Беларуси, которую пытались вывезти из Токио

Понедельник, 2 августа 2021, 07:58

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что его страна готова предоставить убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской и взять ее под международную защиту.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр написал в Twitter.

"Я считаю ситуацию вокруг белорусского спринтера Кристины Тимановськой скандальной. Чехия готова помочь. По согласованию с премьер-министром Андреем Бабишем и министром внутренних дел Яном Гамачеком мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать заявление на международную защиту. Наше посольство в Токио также готово помочь", - написал Кулганек.

Белорусская оппозиционная организация Народное антикризисное управление сообщило в своем Телеграмм-канале, что посольство Польши в Токио также согласилось предоставить правовую и консульскую помощь спортсменке.

"МИД Польши уже дало соответствующее поручение консулу Польши в Токио, с которым уже устанавливает связь белорусская диаспора в Японии", - сообщило НАУ.

Сейчас Тимановская находится в аэропорту Токио под защитой полиции. Кроме нее, там есть представители белорусского НОК, которые пытаются вернуть спортсменку в олимпийскую деревню.

Напомним, легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которая находится на Олимпиаде в Токио, заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров, и попросила международной защиты.

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