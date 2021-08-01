Режим Лукашенка намагався силою вивезти спортсменку з Олімпіади, вона просить допомоги

Легкоатлетка з Білорусі Крісціна Цимановська, яка перебуває на Олімпіаді в Токіо, заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Цимановська, яка в понеділок мала змагатися в бігу, заявила, що просила захисту японської поліції в токійському аеропорту, щоб їй не довелося сідати на рейс.

"Я не повернусь до Білорусі", - сказала вона Reuters у повідомленні через Telegram.

У заяві Білоруського олімпійського комітету йдеться, що тренери вирішили відкликати Цимановську з Ігор за порадою лікарів щодо її "емоційного, психологічного стану".

Фотограф Reuters був свідком того, як спортсменка стояла біля японської поліції. "Я думаю, що я в безпеці. Я в поліції", - сказала Цимановська

Джерело з Білоруського фонду спортивної солідарності, який підтримує спортсменів, ув'язнених або відсторонених за політичні погляди, сказало, що Цимановська планує попросити притулку в Німеччині або Австрії в понеділок.

У відео, опублікованому в Telegram Білоруським фондом спортивної солідарності, Цимановська попросила Міжнародний олімпійський комітет долучитися до її справи.

Представник МОК сказав, що керівний орган бачив повідомлення ЗМІ та вивчає їх. Речник заявив, що звернувся за поясненнями до Олімпійського комітету Білорусі.

24-річна Цимановська сказала, що тренери прийшли до її кімнати в неділю і сказали зібратися. Потім її доставили в аеропорт. Вона сказала, що її забрали з команди через "те, що я говорила у своєму Instagram про недбалість наших тренерів".

Цимановська поскаржилася в Instagram, що її включили в естафету 4х400 м після того, як було виявлено, що деякі члени команди не мають права брати участь у Олімпійських іграх, оскільки вони не пройшли достатню кількість допінг-тестів.

"Деякі з наших дівчат не прилітали сюди, щоб брати участь у естафеті 4х400 м, тому що у них не було достатньо допінг-тестів. І тренер додав мене в естафету без мого відома. Я говорила про це публічно. Головний тренер підійшов до мене і сказав, що зверху було наказано мене видалити з команди", - сказала вона.

Цимановська додала, що вона звернулася до представників білоруської діаспори в Японії, щоб забрали її в аеропорту.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала МОК розглянути справу спортсменки.